Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha fatto il suo debutto su Canale 5 con la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Prima dell’inizia della prima puntata, però, il conduttore si è intrattenuto con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party, il format streaming di Mediaset Infinity. Ad accompagnare Signorini c'era anche Giulia Salemi, che da quest’anno è presente in studio per commentare in diretta tutto ciò che circola sui social, che ha assistito ad una domanda piuttosto indiscreta e provocatoria che il direttore del settimanale Chi ha rivolto al suo attuale fidanzato.

Alfonso è tornato con la mente al bacio che Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono scambiati in piscina nell’edizione 2021 del reality show. Il conduttore ha chiesto all’ex gieffino se in quel famoso bacio con la showgirl calabrese c’era o meno la presenza di lingua, visto che la Gregoraci aveva messo la mano davanti. Come potete facilmente immaginare, Giulia Salemi è parsa particolarmente imbarazzata.

Bacio con Elisabetta Gregoraci: la replica di Pretelli

Pretelli, invece, non ha avuto alcuna esitazione a rispondere ad Alfonso Singorini: “Lei (Elisabetta Gregoraci, ndr) mi disse che aveva messo la mano davanti per non far vedere al figlio. Ci sta”. Poi la precisazione sulla lingua: “L’unica lingua, che la mia lingua ha toccato in quella piscina è stata quella di Giulia (Salemi, ndr). Tutto regolare”.

Signorini ha esultato: “Abbiamo uno scoop!”. A dirla tutta, i fan dei Prelemi, conoscevano già la risposta. Nonostante l’interesse iniziale di Pierpaolo per la Gregoraci, l’attrazione è svanita in poche settimane senza mai concretizzarsi.