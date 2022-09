Dopo un lungo periodo di assenza dalle luci dei riflettori, Kerem Bursin ha partecipato ad un evento pubblico molto importante.

E’ noto che l’attore turco sia una persona molto sensibile alle battaglie in difesa dei diritti delle persone. Nel corso degli anni, ha manifestato apertamente le proprie posizioni e le proprie idee in merito a questi temi molto importati, arrivando a parteciparvi in prima persona. Infatti, Bursin è ambasciatore di HeForShe, una campagna di solidarietà in favore dell’uguaglianza: l’obiettivo è quello di coinvolgere gli uomini nella lotta contro la discriminazione femminile.

In occasione dell’anniversario della campagna, Kerem Bursin ha preso parte all’evento per festeggiare l’ottavo “compleanno” di HeForShe. L’attore turco ha inoltre dedicato una storia su Instagram, condividendo un messaggio di augurio.

Kerem Bursin, le fan in attesa di una "sorpresa"

Le fan italiane e internazionali seguono con molto affetto e attenzione Kerem Bursin. Infatti, la fandom non hanno dimenticato una precedente sorpresa annunciata dallo stesso attore turco. Nei primi giorni del mese di agosto, Kerem aveva annunciato una sorpresa per le sue fan, che sarebbe stata svelata dopo un mese, quindi nei primi giorni di settembre. Purtroppo, però, l’annuncio è stato posticipato e non sono trapelate anticipazioni in merito.

Molte fan credono l’annuncio sia legato ad un possibile sequel di Love is in the air o ad un nuovo impegno sul set per l’attore turco. In molte, infatti, aspettano un suo ritorno sullo schermo, in un film o in una nuova serie tv.