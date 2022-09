Andrà in onda domenica 25 settembre la terza puntata di Domenica In. Mara Venier è pronta a sfidare nuovamente Amici di Maria De Filippi, che la scorsa settimana ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza.

Milly Carlucci e il cast di Ballando ospiti di zia Mara

Questa volta, la conduttrice dello storico programma di Rai Uno schiererà l’artiglieria pesante nel tentativo di tenere testa al talent show di Canale 5 in onda nella stessa fascia oraria. Zia Mara, come rivelato da TV Blog, ospiterà Milly Carlucci insieme al nuovo cast di Ballando con le Stelle, che partirà sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Ci saranno, poi, anche Luciana Littizzetto ed Elodie.

Per quanto riguarda il mondo del cinema, sarà ospite in studio uno degli attori più in vista degli ultimi anni, soprattutto per ciò che riguarda le fiction. Si tratta di Lino Guanciale, che è tra i protagonisti della nuova serie di Rai Uno, Sopravvissuti, che si prepara a sfidare da lunedì 3 ottobre il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nel salotto di Mara Venier ci saranno anche Francesco Gabbani, Pupi Avati e Sergio Castellitto, rispettivamente regista e interprete del lungometraggio Dante in uscita il 29 settembre nelle sale italiane.

L’appuntamento è per domenica 25 settembre a partire dalle ore 14, ovviamente su Rai Uno.