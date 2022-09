Ha riaperto i battenti da circa due settimane la scuola più famosa d’Italia. Amici di Maria De Filippi si conferma, anche all’inizio di questa nuova stagione televisiva, come uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico.

Con l’inizio del talent show, sono cominciati inevitabilmente gli scontri tra gli insegnanti. Nella puntata di ieri, domenica 25 settembre, si è verificato un durissimo confronto tra due maestri di danza, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Quando la prof di danza classica ha iniziato a criticare fortemente l’allieva Asia, Todaro è immediatamente passato alla controffensiva, sottolineando tutte le volte in cui la Celentano ha sbagliato ad esprimere giudizi nel corso degli anni, come ad esempio su Elena D’Amario, oggi ballerina professionista.

Lite Alessandra Celentano-Elena D'Amario

Maria De Filippi ha colto la palla al balzo, facendo entrare in studio proprio la D’Amario, che ha confermato quanto appena detto da Raimondo Todaro. L’ex ballerina di Amici ha deciso di esprimere il proprio giudizio su Asia, elencandone le qualità. Ma mentre parlava è stata bruscamente interrotta da Alessandra Celentano: “Non me ne faccio niente!” ha detto. Dopo aver ascoltato queste parole, Elena D’Amario ha letteralmente sbottato: “Vabbè, lei no. Magari il pubblico sì!”.

La vicenda è diventata argomento di discussione sui social tra i fan appassionati del talent della De Filippi. C’è chi da un lato sostiene Alessandra Celentano, ricordando tutte le volte in cui l’insegnante di danza abbia avuto ragione nei giudizi su alcuni allievi nel corso dei lunghi anni di militanza ad Amici; dall’altro, c’è chi invece la osteggia fortemente. Tra i tanti utenti che hanno commentato la vicenda, c’è anche qualcuno che si chiede per quale motivo sia stata “fatta fuori” Veronica Peparini piuttosto che Alessandra Celentano.

Insomma, prime puntate e prime discussioni. Come da tradizione del talent show più seguito della televisione italiana.