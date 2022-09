Il Grande Fratello Vip non ha tradito le aspettative. Nonostante il reality show sia iniziato da appena una settimana, non mancano i primi succulenti spunti per gli amanti del gossip.

C’è stata la prima vera lite di questa nuova edizione, quella tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, anche se i due si sono riconciliati in seguito ad un’accesissima discussione. Poi le rivelazioni di Antonino Spinalbese sulla fine della relazione con Belén Rodriguez, e le bordate di Patrizia Rossetti nei confronti di Alex Belli e Soleil Sorge prima, e Barbara D’Urso poi.

E nelle ultime ore, anche Giovanni Ciacci è salito sul carrozzone delle polemiche, scagliandosi senza mezzi termini nei confronti di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Ciacci ha dichiarato che vorrebbe andare al dating show condotto da Maria De Filippi per difendere Gemma Galgani dagli attacchi perenni della Cipollari.

Giovanni Ciacci: "Tina Cipollari bullizza..."

Lo stylist ha usato parole decisamente forti, affermando addirittura che Gemma sia vittima di bullismo. “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata, e non mi piace. Certo, Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e voglio difenderla, perché mi piace tanto quella donna, al contrario dell’altra”.

Dichiarazioni piuttosto pesanti quelle di Giovanni Ciacci, che ha attaccato senza filtri la storica opinionista di Uomini e Donne.

Arriverà la replica di Tina? Siamo propensi a pensare di sì.