Carlo Conti rifarà I migliori anni? Alla domanda risponde Stefano Coletta, il quale afferma: “Il format I Migliori anni ha risposto abbastanza bene in passato”.

Coletta ha poi elogiato il padrone di casa di Tale e Quale Show, Carlo Conti, che nei prossimi mesi farà due versioni extra del programma, sottolineando che è sempre pronto ad intraprendere anche nuovi percorsi. “Quando penso a Carlo, penso a cose nuove, ma anche alla continuità o rivendicare The Band”. A proposito di quest’ultimo programma, è stato trasmesso la scorsa stagione con risultati non positivi, e Stefano Coletta ha ammesso: “Era uno show complicato. Sì a I migliori anni, ma non solo…”.

Carlo Conti torna in tv con I Migliori Anni

Il futuro di Carlo Conti si prospetta ricco di impegni lavorativi, oltre alla nuova edizione di Tale e Quale show. Coletta ha concluso la dichiarazione su I migliori anni, lasciando intendere di essere quasi sicuro di riproporre lo show nel prime time di Rai Uno nel 2023, ma di non escludere che Carlo Conti possa sperimentare anche nuovi format. E chissà che qualcuno di essi non arrivi già in questa stagione, magari in primavera.

Questa settimana, per la prima puntata dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show è prevista la presenza di Jovanotti, o meglio di un personaggio “tale e quale” a Jovanotti. Si tratta di Leonardo Fiaschi, imitatore che fa parte della squadra de La Banda di R101. A rivelarlo è il portale TvBlog. Anche lui avrà il compito, insieme ai giurati, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, di esprimere il suo giudizio sulle prove di tutti i concorrenti in gara.