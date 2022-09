Non è ancora iniziato Ballando con le Stelle è già si parla di un nuovo amore all’interno del cast del programma di Milly Carlucci.

Dopo quello annunciato in diretta da Mara Venier a Domenica In tra Paola Barale e Roly Maden, smentito immediatamente dai diretti interessanti, a lanciare un interessante gossip nelle scorse ore ci ha pensato Andrea Delogu. La speaker radiofonica e conduttrice è una grande amica di Ema Stokholma, che ballerà in coppia con Angelo Madonia, nuovo professionista del programma.

Ema Stokholma e Angelo Madonia: c'è del tenero?

Nel dettaglio, attraverso alcune storie postate su Instagram, la Delogu ha ipotizzato che tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia, tra una prova ed un’altra, fosse già scoccata la scintilla. “Me l’hanno chiesto se c’è dell’amore tra di voi? C’è dall’amore tra di voi!” ha detto la conduttrice. “No zero non c’è, non c’è niente”, ha risposto Ema. Mentre Angelo ironicamente ha detto: “Non c’è l’amore, c’è dell’odio”.

Le risposte dei diretti interessati non hanno convinto nessuno, infatti tra i due già si nota il feeling e la chimica tipica di una nuova coppia. Inoltre, Andrea Delogu in una successiva storia su Instagram, ha mostrato un divertente battibecco tra i due in cui appunto appariva come una ‘terza incomoda’…

Ema Stokholma ha iniziato la sua carriera come modella per molti noti brand, per poi diventare deejay con il nome d’arte Stokholma. Debutta in televisione conducendo gli MTV Italian Awards insieme ad Andrea Delogu, circostanza che le farà diventare grandi amiche. Ora lavora a Radio 2, dove conduce vari programmi insieme a Gino Castaldo.

Il ballerino Angelo Madonia è originario di Palermo e si è esibito nei teatri di tutto il mondo.