Debutterà sabato 8 ottobre la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, conduttrice del dancing show di Rai Uno, ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone.

Tra i vari aneddoti sulla sua vita professionale, ne ha raccontato anche uno su Raimondo Todaro, il ballerino professionista che ha deciso di abbandonare il suo programma per approdare ad Amici di Maria De Filippi, dopo oltre 15 anni di militanza a Ballando con le Stelle. Questa scelta, però, non era andata affatto giù a Milly, che ai tempi aveva dichiarato: “A lui ho detto che prima di prendere una decisione definitiva sarebbe stato carino vedersi di persona. Bisogna parlare e guardarsi negli occhi, anche perché così si comportano gli amici dopo 15 anni di lavoro insieme. Poi che lui fosse in trattativa con un altro programma lo sapevo da diverso tempo. Lui mi ha telefonato per dirmi che lasciava Ballando con le Stelle”.

Milly Carlucci torna sull'addio di Raimondo Todaro

A distanza di alcuni anni da quelle dichiarazioni al veleno, Milly Carlucci è tornata sulla questione nell’intervista concessa a Rolling Stones: “Non c'è da chiarire. Ci siamo sentiti all'epoca e basta. Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito”.