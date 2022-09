Debutterà sabato 8 ottobre la nuova edizione di Ballando con le Stelle. E proprio in vista della ripartenza dell’amatissimo dancing show di Rai 1, Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nel corso della quale ha anche parlato del suo rapporto con la “rivale” Maria De Filippi.

Milly Carlucci, la rivelazione su Maria De Filippi

“Tra noi c’è una cordialità reciproca che nasce da un grande rispetto. Ma stimarsi non significa essere uguali. La stimo per ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare nell’evoluzione del ruolo femminile in un ambiente dominato dagli uomini”. Poi continua: “Oggi le donne sono conduttrici, direttrici artistiche e produttrici, le rappresenta la televisione”.

Sul nuovo cast di Ballando con le Stelle ha invece dichiarato: “C’è sempre un pezzo della società che si evolve, e siamo lo specchio di ciò che matura fuori. Nel mio show quello che succede avviene tutto lì, malgrado me e tutti gli altri”. Milly Carlucci ha anche precisato che non c’è nulla di preparato a tavolino, ricordando come sempre più spesso, edizione dopo edizione, i concorrenti si aprono parlando molto della loro sfera privata. A tal riguardo, ha posto l’attenzione sulla confessione fatta da Morgan nella passata edizione, quando parlò del suicidio di suo padre.

Infine, rispondendo ad una domanda relativa ad un possibile ritiro, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha detto di amare troppo il suo lavoro, non nascondendo che però molto spesso è il pubblico televisivo che decide quando è il momento di smettere.