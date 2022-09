E’ fissato per sabato 8 ottobre lo start della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci si appresta a tornare su Rai 1 con il suo amatissimo show, e con essa le celebrità che si sfideranno sulla pista di ballo per aggiudicarsi la vittoria.

Lo scorso lunedì, la conduttrice, in occasione dei Tim Music Award all’Arena di Verona, ha presentato il cast al completo: Gabriel Garko, Paola Barale, Iva Zanicchi, Enrico Montesano; Ema Stocholma; Giampiero Mughini; Marta Flavi; Rossana Banfi; Alex Di Giorgio; Luisella Costamagna; Dario Casini; Alessandro Egger; Lorenzo Biagiarielli.

Antonella Clerici: la rivelazione su Lorenzo Biagiarelli

Proprio quest’ultimo, oltre ad avere il sostegno della compagna Selvaggia Lucarelli, che però in quanto membro della giuria dovrà mostrarsi imparziale, potrà contare anche su quello di Antonella Clerici, della squadra e del pubblico di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice del programma che va in onda su Rai 1 poco prima dell’ora di pranzo, farà il tifo per il suo chef: “Sarà una bella rivelazione, vedrete! Sarà molto bravo anche come ballerino. E sappi, Lorenzo, che se andrai avanti a Ballando con le Stelle, e te lo auguro, un sabato ci trasferiremo tutti all’Auditorium per fare il tifo. Portiamo i viveri, un rinfresco”.

Lorenzo Biagiarelli riuscirà, dunque, ad avere successo nel dancing show di Milly Carlucci, in modo che Antonella Clerici possa mantenere la sua promessa? Non ci resta che attendere l’inizio del programma per scoprirlo.