A cura di Gilda Riga

Romina Carrisi entra a gamba tesa su Milly Carlucci e il suo storico dancing show Ballando con le Stelle.

La figlia di Albano, tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha pubblicato un duro sfogo su Instagram nel quale ha rivelato i motivi per cui è stata lasciata fuori dal cast del programma del sabato sera di Rai 1. Romina ha raccontato senza troppi peli sulla lingua del provino che non è andato esattamente come si aspettava, nonostante avesse altre aspettative e grandi speranze.

Romina Carrisi, il duro sfogo su Instagram

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le Stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i ‘no’ con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”.

Il reality show a cui si riferisce Romina Carrisi è L’Isola dei Famosi, al quale ha partecipato nel 2005 nell’edizione condotta da Simona Ventura. Ma a dirla tutta, sembra piuttosto “debole” la motivazione di non volerla nel cast solo perché in passato ha preso parte ad un altro reality. Anche perché non sarebbe certo la prima volta che Milly Carlucci sceglie di avere nel suo show ex concorrenti di reality.

In ogni caso, il cast del programma, che andrà in onda dal prossimo 8 ottobre, è già al completo, ed è stato ufficializzato dalla stessa conduttrice nelle scorse ore. Per ciò che riguarda il tavolo della giuria, invece, confermati Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nella giuria popolare, conferme per Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erre. Lascia, invece, Roberta Bruzzone, mentre tornerà Alberto Matano.