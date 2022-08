A cura di Gilda Riga

Roberta Bruzzone lascia Ballando con le Stelle. La criminologa e volto di Rai 1, dopo cinque anni nel dancing show nei panni di opinionista, dice addio a Milly Carlucci. E lo ufficializza attraverso un lungo post su Instagram, nel quale spiega i motivi della sua decisione.

“Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia ‘avventura’ professionale nel programma Ballando con le Stelle, nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare. Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli Impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai 1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast.

Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”.

Chi prenderà il posto di Roberta Bruzzone?

A questo punto, i fan del programma si chiedono chi possa prendere il posto di Roberta Bruzzone, volto storico del programma che ha seduto nel tavolo dei giurati dal 2017 al 2021. Secondo l’esperto di televisione, Davide Maggio, Milly Carlucci sarebbe pronta a mettere a segno un vero e proprio colpaccio. La conduttrice sembrerebbe essere in forte pressing su uno dei volti più amati e seguiti della tv: stiamo parlando di Alberto Matano, reduce da una stagione di grandi successi con La Vita in diretta. Se così fosse, la presenza in giuria del giornalista calabrese, che lo scorso giugno ha sposato Riccardo Mannino, rappresenterebbe indubbiamente un grosso plus per Ballando con le Stelle.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti.