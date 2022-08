A cura di Gilda Riga

Partirà il prossimo 8 ottobre la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico dancing show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Dopo tantissimi rumors ed indiscrezioni sui possibili componenti del cast, smentite e conferme, Fq Magazine ha svelato in anteprima assoluta i nomi dei ballerini che scenderanno in pista.

L’unica concorrente fino ad ora ufficializzata è stata Iva Zanicchi, nome che era già stato in precedenza anticipato dal giornalista Alberto Dandolo. Come rivelato anche da Dagospia, troveremo in gara i giornalisti Luisella Costamagna, conduttrice delle ultime due edizioni di Agorà, e Giampiero Mughini. Scenderanno in pista anche il nuotatore Alex Di Giorgio (che ha ceduto alla corte di Milly Carlucci dopo le avances di Alfonso Signorini che lo avrebbe voluto al Grande Fratello Vip), la conduttrice Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, l’attore e sex symbol Gabriel Garko.

Si metteranno in gioco tra tango e valzer, come rivelato da TVBlog, anche Enrico Montesano, la cui partecipazione susciterà sicuramente polemiche per la sua netta posizione no-vax e no-Green Pass, e per il suo rapporto turbolento con la giudice Selvaggia Lucarelli, Nino D’Angelo e la speaker di Radio 2 Ema Stokholma.

Ma non solo. Secondo Fq Magazine, nel cast di Ballando con le Stelle ci saranno anche Paola Barale, Rosanna Banfi, figlia di Lino, e il modello e attore Alessandro Egger, famosissimo da bambino per aver prestato il suo volto alla Kinder. Resta ancora un dubbio sul tredicesimo nome. Sarebbe, infatti, in corso una trattativa con lo chef Lorenzo Biaggiarielli, ospite fisso di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, nonché il compagno di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle: ecco il cast completo