A cura di Gilda Riga

Con la nuova stagione televisiva ormai alle porte, stanno per prendere il via due degli show più amati dal pubblico. Il primo è targato Rai, il secondo Mediaset, ed in entrambi i casi saranno i personaggi famosi ad essere protagonisti.

E’ piuttosto chiaro di quali show stiamo parlando, vero? Ballando con le Stelle, il cui inizio è previsto per il prossimo 8 ottobre, e il Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 il 19 settembre.

Al timone, ancora una volta, Milly Carlucci e Alfonso Signorini. I due conduttori sono al lavoro già da diversi mesi per comporre il cast delle nuove edizioni dei rispettivi programmi, anche se i nomi delle celebrities che si misureranno sulla pista da ballo e nell’avventura all’interno del bunker di Cinecittà sono stati solo in parte svelati.

Milly Carlucci: "sgarro" ad Alfonso Signorini

Secondo alcuni rumors che corrono veloce sul web, uno dei nuovi ballerini che si esibirà nello show del sabato sera di Rai 1, sarebbe stato scelto già in precedenza per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Al riguardo, Dagospia ha spifferato che il personaggio in questione avrebbe superato con successo un provino per il reality di Alfonso Signorini. Ma c’è un però: a quanto pare non sarebbe riuscito a resistere alla chiamata di Milly Carlucci, dando di fatto il ben servito al timoniere del GF Vip.

Si tratta di un nuotatore che ha anche partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, ed ha vinto la medaglia d’argento agli Europei. Stiamo parlando di Alex Di Giorgio, romano classe 1990.

Nell’attesa che la voce venga confermata (o smentita), ciò che appare certo è che Di Giorgio ha deciso di non partecipare al Grande Fratello Vip. E’ stato lui stesso a rivelarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Trends&Celebrities, programma in onda su Rtl 102.5, dichiarando di aver fatto i provini ma di aver successivamente deciso di non varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia.

Dietro questa scelta c’è lo zampino di Milly Carlucci? Staremo a vedere.