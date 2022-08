A cura di Gilda Riga

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di punta del prime time di Rai 1, che tornerà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre.

Milly Carlucci e il suo team sono a lavoro già da diversi mesi per comporre il cast, anche se fino ad ora l’unica concorrente ufficiale è Iva Zanicchi, alla quale sembra che potrebbero aggiungersi Gabriel Garko, Beppe Convertini, Nino D’Angelo e Nancy Brilli.

E’ bene sottolineare come al momento le notizie ufficiali in merito ai nuovi concorrenti scarseggino, e che nella quasi totalità dei casi si tratta esclusivamente di rumors e voci di corridoio che si rincorrono sul web. Ma, secondo molti, il vero “problema” non sarebbe quello di reperire i futuri componenti del cast (Milly Carlucci non ha mai deluso le aspettative), piuttosto i fan del programma sono in ansia per un’altra ragione.

La conduttrice, infatti, starebbe tentennando il merito alla riconferma di alcuni storici maestri di ballo, ai quali il pubblico si è molto affezionato nel corso degli anni. Nelle ultime settimane, Lucrezia Lando aveva rivelato di non essere stata ancora contattata, mentre anche Vito Coppola, che ha trionfato nell’ultima edizione in coppia con Arisa, potrebbe dare forfait.

Ballando con le Stelle: esclusione eccellente?

Ma a sollevare un polverone sarebbe la possibile esclusione di Samuel Peron. Sono ormai diversi mesi che si ipotizza di un suo possibile addio a Ballando con le Stelle, e nel corso di un’intervista rilasciata ad Intimità si è sbottonato sulla vicenda: “Se torno a Ballando con le Stelle? Non dipende unicamente da me questa decisione, ma da diverse dinamiche interne al programma, basate sulle scelte autoriali e cast artistico da amalgamare”.

Dunque, un suo possibile ritorno nell’amatissimo dancing show di Rai 1, dipenderà molto anche dalle scelte di Milly Carlucci. Nella scorsa edizione, Peron si è classificato al terzo posto in coppia con Sabrina Salerno.

Nel frattempo il ballerino ha annunciato che farà nuovamente parte degli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.