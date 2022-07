A cura di Ludovica Ragonesi

Vito Coppola è il ballerino professionista che ha fatto parte dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Insieme alla sua allieva vip, la cantante Arisa, ha vinto il programma, aggiudicandosi il primo posto per preferenza di pubblico e della giuria della trasmissione di Milly Carlucci.

Tra Arisa e Vito Coppola, grazie al programma, è sbocciato un amore che però si è rivelato essere un fuoco di paglia. Dopo scatti infuocati postati sui social che li ritraevano insieme e che hanno fatto ben sperare i fan della coppia, Vito ed Arisa si sono detti addio qualche mese fa.

In merito, non c’è stata nessuna dichiarazione, né da parte della cantante, né da parte del ballerino.

L’ultimo singolo di Arisa “Tu mí perdíción”, sembra però essere un chiaro riferimento all’amore e alla passione vissuta con il ballerino. Quello cantato da Arisa è un sentimento forte, come tale deve essere stato quello provato nei confronti del suo maestro di ballo.

Vito Coppola: dopo il trionfo, una nuova esperienza

Secondo gli ultimi rumors, sia per Arisa che per Vito Coppola, l’esperienza sulla pista di ballo più famosa di Rai 1 sembrava non essersi conclusa.

Di Arisa infatti si vociferava che potesse addirittura prendere il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria. Notizia poi smentita dalla riconferma della Lucarelli, che siederà ancora, a partire dal prossimo ottobre, accanto a Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e l’inappuntabile Carolyn Smith.

Per Vito Coppola, invece, proprio in qualità di maestro vincitore dell’ultima edizione, la riconferma a Ballando con le stelle sembrava quasi essere scontata ed automatica.

E invece non è stato così. Vito Coppola infatti non parteciperà alla prossima edizione dello show di Milly Carlucci.

Il motivo di questo addio, dopo soltanto un anno, lo rivela proprio la padrona di casa, Milly Carlucci, che in un video spiega cosa è avvenuto: “Vito ha avuto un invito importantissimo da Strictly Come Dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le Stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa. Quindi, con tutti i nostri auguri e tutte le nostre benedizioni farà parte del cast di Strictly Come Dancing quest’anno”.

Vito Coppola volerà dunque nel Regno Unito per prendere parte al format originale da cui è nato il programma di Rai 1.

Il ballerino farà innamorare la sua vip anche nella versione inglese? Staremo a vedere.