A cura di zara penna

La nuova edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via il prossimo 8 ottobre, e dal web iniziano a spuntare le prime novità.

Di recente, si è molto parlato di un possibile abbandono di Selvaggia Lucarelli, e secondo alcune voci la giornalista avrebbe abbandonato il talent di Milly Carlucci. Ma non sarà affatto così. La Lucarelli avrà la sua poltrona anche nella nuova edizione.

Come abbiamo già anticipato in un precedente articolo, anche quest'anno la giuria storica è stata riconfermata. Ci sarà comunque un addio nel programma, quello di Roberta Bruzzone. Pare, infatti, che tra la criminologa e la produzione del programma non sia stato trovato un accordo per il rinnovo.

Tra gli opinionisti sono stati riconfermati, invece, Alberto Matano, fresco di matrimonio, e la simpatica Rossella Erra, che ogni anno rappresenta la genuinità del pubblico da casa.

Il cast è ancora in lavorazione, e fatta eccezione per Iva Zanicchi, che sarà una delle concorrenti, non si conoscono ancora i nomi dei possibili vip in gara. Ma Milly Carlucci riuscirà senza dubbio a portare sulla pista da ballo nomi importanti, che non solo saranno in grado di ballare e mettersi in gioco, ma che regaleranno certamente delle belle emozioni al pubblico.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta della Rai. Sono diverse stagioni televisive ormai che la conduttrice e il suo staff ottengono risultati più che lusinghieri in termini di share.