A cura di Gilda Riga

Dopo gli addii dolorosi di Raimondo Todaro (passato ad Amici di Maria De Filippi), Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, sembrava che Ballando con le Stelle dovesse fare a meno anche di un altro volto storico del fortunatissimo show del sabato sera in onda su Rai 1.

Secondo alcuni rumors, infatti, Samuel Peron non sarebbe stato riconfermato dell’edizione del programma condotto da Milly Carlucci, che tornerà in tv a partire dal prossimo 8 ottobre. Lo storico ballerino non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in merito, almeno fino ad ora. Il settimanale TvMia, ha però annunciato che farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, per la gioia delle tante fan che si sono affezionate a lui in tutti questi anni.

Samuel Peron nel cast di Ballando: l'indiscrezione

“Da sabato 8 ottobre sarà di nuovo al suo posto a Ballando, che partirà con una nuova edizione” ha scritto la rivista, alla quale Peron ha rivelato: “A Milly Carlucci devo tutto, mi ha fatto entrare nel mondo della televisione, dove adesso sto imparando tante altre cose”.

Infatti, il ballerino veneto è ormai diventato un volto noto ed apprezzato dal pubblico della Rai, dove fa parte del cast di programmi come Buongiorno Benessere, Camper e Weekly, ma soprattutto è uno dei cosiddetti “affetti stabili” di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, talk show di successo confermato anche nella prossima stagione televisiva.

Ma non c’è solo la carriera per Samuel. Il ballerino, infatti, diventerà presto papà, visto che aspetta un figlio dalla sua compagna Tania Bambaci. “Non vediamo l’ora di diventare genitori – ha confessato al settimanale TvMia -. E’ un periodo straordinario per me, visto che questa notizia arriva in un momento anche di grandissime soddisfazioni professionali”.

Insomma, tutto sembra procedere a gonfie vele per Peron, che presto dovrebbe tornare alla corte di Milly Carlucci per l’attesissima nuova edizione di Ballando con le Stelle.