A cura di Gilda Riga

Milly Carlucci è tornata al lavoro. Nel corso di questa estate, la conduttrice di Ballando con le Stelle sarà in giro per l’Italia con Ballando on the road, insieme al cast del talent show in onda su Rai 1, alla ricerca di ballerini sia professionisti che dilettanti che prenderanno parte alla nuova edizione del programma da lei condotto.

In un’intervista a Di Più Tv, la Carlucci ha dichiarato che “le vacanze possono aspettare, ora torniamo a ballare in giro per l’Italia”. Il tour estivo di Ballando torna a svolgersi dopo due anni di restrizioni dovuti all’emergenza Coronavirus: “Per la prima volta dopo due anni terribili che abbiamo passato, siamo tornati dal vivo e ne siamo strafelici” ha detto Milly in occasione delle tappe dell’11 e 12 giugno a Busnago, città della provincia di Milano.

Il tour di Ballando on the road raggiungerà diverse piazze d’Italia: il 18 e 19 giugno sarà a Caserta, mentre le ultime tappe avranno luogo il 16 e 17 luglio a Roma. Chi coltiva la passione per il ballo, sia a livello amatoriale che professionistico, può iscriversi sul sito per poi partecipare ai casting in uno dei quattro appuntamenti fissati. Nel corso del tour, Milly Carlucci ha come obiettivo anche quello di trovare nuovi maestri e di rinnovare il cast del programma con l’ingresso di alcune new entry, com’è accaduto per Giordano Filippo, che lo scorso anno ha fatto sognare i telespettatori in coppia con Valeria Fabrizi.

Ballando con le Stelle: addio a Samuel Peron

Pronto a dire addio a Ballando con le Stelle uno dei ballerini storici. Stiamo parlando di Samuel Peron, che sarebbe pronto ad accantonare la danza per affermarsi come conduttore televisivo. Questa estate sarà uno degli inviati di Weekly, nuovo programma della Rai che andrà in onda nei fine settimana. Per tale ragione, Peron ha dovuto rinunciare a Ballando on the Road. Ma dietro l’addio del ballerino di Marostica, ci sarebbero anche alcuni malumori nati dietro le quinte del talent show, a causa dell’arrivo di Vito Coppola. Quest’ultimo ha trionfato nell’ultima edizione di Ballando in coppia con Arisa, e la loro love story ha catalizzato l’attenzione del pubblico, generando una sorta di diminutio per gli altri membri del cast.

A quanto pare, Milly Carlucci avrebbe individuato nel coreografo ebolitano il nuovo volto di punta dello show, tanto che la conduttrice l’ha scelto anche come ballerino de Il Cantante Mascherato.