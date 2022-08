A cura di Gilda Riga

Tra i nuovi concorrenti della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe esserci un notissimo attore no vax: si tratta di Enrico Montesano.

Secondo il portale TvBlog, potrebbe essere proprio il famoso interprete romano a cimentarsi sulla pista da ballo del dancing show condotto da Milly Carlucci, che tornerà in tv a partire dal prossimo 8 ottobre. Montesano, assente dal piccolo schermo da diverso tempo, è tornato prepotentemente alla ribalta per la sua posizione dichiaratamente contraria al vaccino anti-Covid. L’attore, infatti, nel corso degli ultimi anni contraddistinti dalla pandemia, si è fatto portavoce di una battaglia, portata avanti soprattutto su Facebook, contro i vaccini e il green pass, presenziando alle manifestazioni degli indignados.

Enrico Montesano, "storie tese" con Selvaggia Lucarelli

Non c’è ancora alcuna ufficialità in merito alla sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle, ma ecco di seguito quanto ha rivelato TVBlog: “Enrico Montesano sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore romano sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via a partire da sabato 8 ottobre. Un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Milly Carlucci, in collaborazione con l’agente di Montesano, Settimio Colangelo. Non è da escludere – anzi, è altamente probabile – che i suoi precedenti no vax (l’attore ha sostenuto alcune teorie del complotto in materia di vaccini) possano dare adito a polemiche proprio in relazione alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dove, peraltro, in giuria sarà presente anche quest’anno Selvaggia Lucarelli, con la quale l’attore nel recente passato ha avuto qualche attrito”.

Per lo show di Milly Carlucci si tratterebbe, in sostanza, di un deja-vù. Già lo scorso anno, infatti, la cantante Mietta aveva avuto uno scontro parecchio acceso con la Lucarelli, proprio a causa delle sue idee poco chiare rispetto alla questione vaccini. Si preannuncia dunque all’orizzonte un analogo scenario con Montesano? L’ipotesi è tutt’altro da scartare!