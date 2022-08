A cura di zara penna

Arrivano conferme sulla partecipazione di Barbara D’ Urso a Ballando con le Stelle. La famosa conduttrice Mediaset sarebbe ospite di Milly Carlucci per una sera.

Tutti sanno che la D’Urso è un’appassionata di ballo e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle ne è una prova.

Alcuni mesi fa girava voce che Barbara D’Urso era in lista come possibile concorrente della prossima edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Questo prima di sapere che Barbara avesse rinnovato il contratto con Mediaset.

Per molto tempo, infatti, il suo rinnovo era in bilico, la sua presenza su Canale 5 era in dubbio. Poi arriva l’annuncio del continuo di questo decennale rapporto lavorativo tra la D’Urso e Mediaset.

Il sogno di Barbara D’Urso: condurre il Festiva di Sanremo

La conduttrice però ha avuto un netto taglio. Condurrà solo Pomeriggio 5. Ecco perché la bella napoletana avrà tempo di partecipare per una notte allo show firmato Milly Carlucci.

La D’Urso, però, come detto sopra, non sarebbe una concorrente fissa del programma di Milly Carlucci ma si diletterebbe nello show soltanto per una sera, così come hanno fatto altri volti noti della televisione nella passata edizione.

Un altro indizio che conferma la sua partecipazione al reality della Carlucci è la presenza di Vito Coppola al compleanno della stessa D’Urso. Come sappiamo Coppola è nella scuderia di Ballando come ballerino professionista ed è campione in carica insieme alla cantante Arisa, entrambi vincitori della scorsa edizione.

La presenza di Barbara ha entusiasmato e non poco i fan. In molti hanno pensato che questa partecipazione possa essere il primo passo verso il passaggio in Rai.

Non tutti sanno che il sogno della D’Urso è la conduzione del Festival di Sanremo. Che sia l’inizio della sua adesione alla tv pubblica?