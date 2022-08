A cura di Gilda Riga

Prosegue senza sosta l’ascesa alla vetta del successo di Soleil Sorge. Dopo la sua partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste indiscusse anche per via del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, l’influencer italo-statunitense è stata scelta da Barbara D’Urso come giudice de La Pupa e il Secchione Show insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. Ma non solo. E’ stata anche ospite speciale a L’Isola dei Famosi, e a partire dal prossimo settembre condurrà il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Petrelli.

La scorsa settimana, Soleil ha anche ricevuto un prestigioso riconoscimento in occasione dell’evento Alessandro Nomellini Awards 2022, che si è svolto presso il Twiga di Forte dei Marmi. Ed è proprio in questa circostanza che la D’Urso, presente anche lei in Versilia, si è complimentata con l’ex gieffina, definendola una sua “creaturella”.

Per chi non ha particolare dimestichezza con il dialetto napoletano, l’espressione viene utilizzata come vezzeggiativo per definire una bambina graziosa, e nel caso specifico, farebbe riferimento al fatto che è stata proprio la conduttrice di Pomeriggio Cinque, attraverso i numerosi inviti nei suoi salotti, a far decollare la carriera della Sorge e a farle raggiungere la vetta del successo.

Le affermazioni di Barbara D'Urso su Soleil Sorge: i fan si infuriano

Ma i fan di Soleil non avrebbero gradito l’affermazione “creaturella” utilizzata da Carmelita. Il motivo? L’ex giudice de La Pupa e il Secchione Show non ha mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione grazie ai programmi della D’Urso, bensì prima come concorrente di Miss Italia e in seguito come corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne. Secondo i seguaci dell’influencer italo-statunitense, dunque, sarebbero state proprio queste due circostanze che avrebbero consentito a Soleil di emergere e farsi conoscere.

La replica di Soleil Sorge

Ma a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato la stessa Soleil Sorge attraverso un post condiviso su Twitter: “In un modo così egoriferito ci tengo a ricordare l’importanza della gratitudine. Ringrazierò sempre Barbara e ogni opportunità ricevuta insieme a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio”.

Nessuna polemica, ma solo un doveroso e sincero riconoscimento nei confronti di Barbara D'Urso, che ha senza dubbio contribuito all'incredibile successo che sta ottenendo Soleil.