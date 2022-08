A cura di Gilda Riga

Soleil Sorge continua ad essere protagonista del gossip anche in questa rovente estate.

Reduce da una lunga ed impegnativa stagione televisiva, che l’ha vista protagonista prima al Grande Fratello Vip e poi nei panni di giudice a La Pupa e il Secchione Show, l’influencer e modella italo-statunitense continua ad essere nel mirino dei paparazzi. Ma non solo. L’ex gieffina, infatti, è stata immortalata da una fan mentre si trovava a cena in un noto ristorante di Roma in compagnia di un uomo.

Soleil Sorge, cena romantica con Carlo Domingo

L’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha poi condiviso lo scatto attraverso i suoi canali social, svelando che l’uomo in questione non è altri che l’attuale compagno di Soleil, Carlo Domingo.

Una relazione che la Sorge cerca di tenere quanto più possibile lontano dai riflettori, tanto che durante i lunghi mesi di permanenza nel bunker di Cinecittà, il “misterioso” Carlo non si è palesato in alcun modo.

Alex Belli rivela: "Abbiamo conosciuto Carlo"

In un’intervista rilasciata a The Pipol Gossip, Alex Belli, protagonista di un “triangolo amoroso” proprio con Soleil e Delia Duran durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver conosciuto Domingo: “Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto, però, che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono strafelice per lei. Se lo merita”. A quanto pare, l’ex protagonista di Centovetrine ha conosciuto il compagno della sua “ex amica”, ma non è chiaro in quale circostanza sia avvenuto l’incontro e con quali modalità, né tantomeno ha espresso il suo pensiero sulla coppia. Vedremo se in futuro, Alex avrà intenzione di sbilanciarsi, visto che è una persona che non ha troppi peli sulla lingua.

La polemica su Avanti un altro e la smentita social

Nel frattempo, solo alcuni giorni fa, la Sorge è finita nuovamente al centro del gossip per il possibile ruolo di Bonas ad Avanti un altro, poi andato all’amica ed ex gieffina Sophie Codegoni. Secondo alcuni rumors, Soleil avrebbe fatto il provino ma sarebbe stata scartata, voci che però la diretta interessata ha prontamente smentito: “Fake news: mai fatto provini per “Avanti un Altro” ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon XOXO”.