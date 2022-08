A cura di Gilda Riga

Barbara D’Urso continua a godersi le vacanze nella sua tenuta in Toscana in compagnia degli amici più cari, con l’obiettivo di ricaricare le pile in vista dell’imminente inizio della nuova stagione televisiva che la vedrà nuovamente impegnata al timone di Pomeriggio Cinque.

La conduttrice partenopea non manca mai di condividere scatti e stories su Instagram, dove conta quasi 3 milioni di follower. Il celebre volto di Mediaset si mostra spesso in costume, a bordo piscina, sfoggiando una forma fisica da fare invidia anche alle giovanissime.

Tuttavia, uno delle ultime foto postate sui social non sembra aver suscitato l’ammirazione di alcuni utenti. Tutt’altro. La D’Urso, infatti, è finita sotto attacco degli haters, che nello specifico non hanno perso occasione per sottolineare un dettaglio. Ma vediamo di cosa si tratta.

Barbara D'Urso: l'abuso di Photoshop scatena gli haters

Carmelita è stata accusata di aver fatto ricorso a Photoshop. Sono stati in molti ad aver notato un’anomalia nello scatto postato dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque, in cui la sua silhouette appare decisamente “allungata”. “Cosa si è ridotta a fare, guardate i piedi”; “Ma sei alta 3 metri? Ma per piacere”; “E’ successo qualcosa con Photoshop, ti mancano le unghie di alcune dita”; “Barbara, il filtro della foto ti ha fatto diventare i piedi lunghi mezzo metro”; “Ma il piede destro che ha? Sei ridicola, ne sei consapevole?”; “Filtri a go go”. Questi sono solo alcuni dei commenti poco lusinghieri che hanno letteralmente invaso il post condiviso da Barbara.

I follower ci sono andati giù pesante, e in molti l’hanno anche accusata di fare ricorso a “ritocchini” per mascherare i segni del tempo. Ma subire gli attacchi di popolo social e pubblico televisivo non rappresenta di certo una novità per la D’Urso, abituata a finire in un modo o nell’altro al centro della critica e del gossip.

Sotto lo scatto incriminato. Voi cosa ne pensate?