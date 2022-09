A cura di Gilda Riga

L’8 ottobre alle ore 20,40 riaprirà i battenti Ballando con le Stelle. Il dancing show condotto da Milly Carlucci, giunto alla sua diciassettesima edizione, tornerà ad occupare il prime time del sabato sera di Rai 1.

La conduttrice anche questa volta dovrà fare i conti con la concorrenza targata Mediaset, che rispettivamente in autunno, inverno e primavera, ha schierato l’artiglieria pesante con Tu Sì Que Vales, C’è Posta per Te e il Serale di Amici di Maria De Filippi.

Tantissimi gli addi nella nuova edizione di Ballando, a partire da Giordano Filippo, Maria Ermachkova e Maykel Fonts. Inoltre, non faranno più parte del cast Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che però resteranno in ogni caso nel programma nelle vesti di commentatori a bordo pista. A lasciare il dancing show di Rai 1 anche Simone Oradei e Roberta Bruzzone, con Alberto Matano che potrebbe prenderne il posto.

Ma veniamo ai nuovi concorrenti che si sfideranno sulla pista da ballo. E’ uscito il promo ufficiale del programma condotto da Milly Carlucci, che di fatto ha annunciato ed ufficializzato la partecipazione delle “stelle” che si contenderanno il titolo dell’edizione 2022 di Ballando, vinto l’anno scorso da Arisa e Vito Coppola.

Ballando con le Stelle: il cast completo

A scendere in pista saranno Gabriel Garko; Ema Stocholma; Giampiero Mughini; Marta Flavi; Paola Barale; Lorenzo Biagiarelli; Rossana Banfi; Alex Di Giorgio; Luisella Costamagna; Iva Zanicchi; Dario Casini, Alessandro Egger; Enrico Montesano.

C’è tantissima attesa per l’inizio dell’amatissimo dancing show, e soprattutto per scoprire in che modo si relazionerà Selvaggia Lucarelli, storica membro della giuria, con il compagno Lorenzo Biagiarelli, che sarà uno dei ballerini della nuova edizione del programma.