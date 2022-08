A cura di Gilda Riga

E’ fissato per l’8 ottobre alle ore 20,40 il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show campione d’ascolti della Rai, che i vertici di viale Mazzini hanno nuovamente posizionato nella tanto importante quanto delicata serata del sabato.

E anche quest’anno, Milly Carlucci dovrà vedersela in autunno con Canale 5 e Maria De Filippi, che si posiziona con Tu sì que vales, e in inverno e primavera con C’è Posta per te e il serale di Amici.

Detto delle anticipazioni, seppur ufficiose, relative al nuovo cast che si sfiderà sulla pista da ballo, ciò che realmente stupisce è la rivoluzione messa in atto dalla Carlucci nel cast dei maestri, ovvero dei professionisti che durante la settimana allenano le celebrità per prepararle al meglio all’esibizione del sabato dinanzi alla severissima giuria.

Ballando con le Stelle: la rivoluzione di Milly Carlucci

Stando a quanto riportato da TVBlog, saranno sei i volti nuovi ed altrettanti gli addii. In primis, Giordano Filippo, che nell’ultima edizione dello show accompagnava l’attrice Valeria Fabrizi. Ai saluti anche Maria Ermachkova, ballerina e coreografa russa che nel 2021 era in coppia con Memo Remigi; Maykel Fonts, coreografo cubano che ha danzato con Mietta, che sarà impegnato in una tournee in Messico.

Non faranno più parte del cast dei maestri anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che però resteranno comunque nel programma nelle vesti di commentatori a bordo pista, e che condurranno le quattro puntate di Ballando on the road. L’ultimo addio in ordine di tempo è quello di Simone Oradei (che la scorsa settimana ha innescato una polemica con Lulù Selassié, ex del Grande Fratello Vip), che però, già nella passata edizione, non faceva più parte del cast dei maestri, e partecipò al programma solo per alcune puntate. A lasciare lo show di Milly Carlucci sarà anche Roberta Bruzzone, che dovrebbe essere rimpiazzata da Alberto Matano.

Il cast del dancing show nella sua totalità (maestri e concorrenti) sarà presentato ufficialmente il 10 settembre dall’Arena di Verona durante i Tim Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che saranno trasmessi in diretta su Rai 1.