A cura di zara penna

Rai: addio a Ballando con le Stelle. Fan infuriati con Milly Carlucci.

E’ stata resa nota la lista dei concorrenti in gara nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ma, tra i nomi dei maestri in gara quest’anno manca all’appello Stefano Oradei, che ha lasciato il dancing show di Rai 1. Una scelta maturata in seguito a delle chiacchierate con la produzione e con la stessa Milly Carlucci.

Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle

Ad annunciare l’addio lo stesso Stefano Oradei su Instagram, dove ha spiegato i motivi della sua scelta. Il ballerino ha salutato il suo pubblico postando una serie di foto insieme alle tante celebrità che ha accompagnato in questi anni a Ballando: “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… Le combinazioni non funzionavano”.

Stefano Oradei non ha trovato un accordo con Milly Carlucci e con la produzione dello show del sabato sera di Rai 1. Il maestro ha annunciato che sarà impegnato in altri progetti internazionali molto importanti. Nessun rancore, però, con la famiglia di Ballando, alla quale ha ribadito tutto il suo sostegno. Ha augurato un grande in bocca al lupo a Milly e Paolo Belli, che ha taggato nel suo post d'addio.

Il malcontento sui social

Nel frattempo, appresa la notizia, il web si è letteralmente scatenato. Tutti si chiedono perché Stefano abbia abbandonato, e soprattutto perché Milly Carlucci abbia lasciato andare uno dei suoi pezzi da novanta. Prima la Titova, che lascia Ballando con le Stelle e passa ad Amici di Maria De Filippi. Poi Raimondo Todaro, che ha compiuto lo stesso percorso della ballerina russa. E quest’anno è stata la volta di Stefano Oradei, circostanza che ha fatto infuriare le fan.

Molti dei volti storici del programma hanno lasciato lo show di Milly Carlucci, e il malcontento manifestato sui social potrebbe avere anche ripercussioni in termini di ascolti. I vip in gara anche quest’anno sono forti e sicuramente Milly ha scelto i più popolari e chiacchierati. Ma la squadra dei professionisti subirà un brusco cambiamento e questo ai fan di Ballando con le Stelle proprio non va giù.