Serena Rossi è pronta a tornare in tv con la seconda stagione di Mina Settembre, la fortunata fiction in onda su Rai Uno ispirata ai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni.

A partire da venerdì 30 settembre, le prime due nuove puntate (quelle che andranno in onda domenica 2 ottobre) sono già disponibili in anteprima su RayPlay. Mina Settembre sarebbe dovuta iniziare la scorsa settimana, diventando di fatto la prima fiction della nuova stagione targata Rai. Ma alla fine i vertici aziendali hanno deciso di posticipare di una settimana la messa in onda per dare spazio all’approfondimento post elezioni Politiche.

Mina Settembre 2, le anticipazioni

Ecco alcune anticipazioni svelate da TVBlog. Al termine della prima stagione, Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene, interpretata da Christiane Filangieri, è stata l’amante di suo padre Vittorio (Ruben Rigillo), e che Gianluca (Francesco Di Napoli), figlio di Irene, è suo fratello.

Mentre la vita dell’assistente sociale è in stallo, anche la convivenza con sua madre sta per terminare. Olga (Marina Confalone), infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo, e così Mina rimane sola proprio nel momento in cui ha deciso di dare una seconda chance all’ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti. L’arrivo di sua zia Rosa (Marisa Laurito), però, mescola nuovamente le carte in tavola, così come il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno), che renderà tutt’altro che semplice la vita di Mina. Dal punto di vista professionale, invece, Mina dovrà vedersela con le curiosità di alcuni studenti a cui terrà un corso di educazione sessuale.