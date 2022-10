Mediaset: brutte notizie per Can Yaman e Francesca Chillemi.

E’ andata in onda venerdì 30 settembre la prima puntata della nuova serie tv Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi su Canale 5.

Una grande attesa per tutte le fan dell’attore di DayDreamer che aspettavano con impazienza di vederlo nel ruolo diell’ispettore Francesco Demir.

Con Viola come il mare parte anche una nuova sfida in tv il venerdì.

Da un lato Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai Uno, dall’altro Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi su Canale 5.

Venerdì 30 settembre ha avuto la meglio in termini di share, anche se di poco, il varietà di Rai Uno, giunto alla sua dodicesima edizione. Il programma ha appassionato 3.380.000 telespettatori con il 21.10% di share.

Buon esordio per l'ex miss Italia e l'attore di DayDreamer

Ottimo esordio per la nuova fiction con l’ex Miss Italia e l’attore turco: le vicende di Viola e Francesco Demir hanno appassionato 3.400.000 telespettatori con il 20.40% di share.

Numeri importanti per Mediaset che non raggiungeva da un po’ questi numeri alti per la categoria serie tv. Numeri che potrebbero crescere nelle prossime settimane, puntata dopo puntata.

Ci si aspettava una vittoria schiacciante per il bell’attore turco e la sua nuova partner Francesca Chillemi. Ma così non è stato. Anche se davvero per poco Carlo Conti ha schiacciato con il suo talent show la serie tv che si aspettava davvero da mesi.

Le nuove avventure di Viola giornalista e dell’ispettore capo Demir ci accompagneranno per altri 5 venerdì. La speranza dei vertici Mediaset è che possano raggiungere il massimo dello share portando la nuova serie tv a battere definitivamente Carlo Conti e il suo Tale e Quale show.

I numeri registrati venerdì fanno ben sperare in un prossimo ribaltone visto che c’è stato davvero un testa a testa tra Rai 1 e Canale 5.