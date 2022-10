Bufera sul Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Marco Bellavia, che ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia, è seguita una lunghissima scia di polemiche e di reazioni anche da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Chiaramente, c’è grossa attesa per scoprire cosa accadrà nella nuova puntata di questa sera, lunedì 3 ottobre, e se Alfonso Signorini e la produzione decideranno di adottare dei provvedimenti. Nel frattempo, alcuni sponsor della settima edizione del GF Vip, dopo la vicenda che ha visto protagonisti alcuni vipponi e Marco Bellavia, hanno deciso di prendere le distanze e dissociarsi da quanto accaduto.

Bufera sul GF Vip, due sponsor si dissociano

Si tratta di Amica Chips e TooA, quest’ultima azienda produttrice della macchina del gelato. Di seguito i due comunicati ufficiali.

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non di appesantirli. Ci dissociamo, ovviamente, da ciò che accade dentro la Casa del GF Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che non facciamo noi essendo sponsor del programma, ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”.

“La società è costernata da quanto accaduto, ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma”.

Insomma, si è sollevato un vero e proprio polverone. Cosa accadrà adesso?