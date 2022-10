Mara Venier e Romina Power ai ferri corti. E’ quanto emerso nel corso della puntata di Domenica In di domenica 2 ottobre.

Loredana Lecciso, ospite del salotto domenicale di Rai Uno, ha trascorso un’abbondante ora in compagnia della conduttrice, raccontando la sua vita movimentata e ricca di colpi di scena. Poi, ad un certo punto la Lecciso si è soffermata su alcune vicende relative alla sua storia con Al Bano, nominando anche Romina Power. A quel punto è intervenuta Mara Venier: “Non dobbiamo nominarla, altrimenti ci querelano” ha detto, interrompendo di fatto Loredana. “Non si nomina proprio, poi vediamo” ha ribadito zia Mara, salvo poi lasciarsi sfuggire il nome: “Preferisco non nominare Romina perché, posso dirlo pubblicamente, siamo stati diffidati dal fare il suo nome, per cui cercheremo di evitare questo”.

Romina Power diffida Mara Venier

Ma proviamo a fare chiarezza. Secondo il portale TVBlog, sarebbe stato inviato ad un alto dirigente Rai un messaggio da parte di Romina Power in cui lei avrebbe chiesto che la partecipazione di Loredana Lecciso nella quarta puntata di Domenica In, non fosse un pretesto per parlare di lei, dei suoi figli, del suo lavoro e della tournee con Al Bano. Al contempo, Romina avrebbe chiesto ai vertici della tv di Stato di essere informata preventivamente sui contenuti della partecipazione di Loredana al programma, al fine di escludere riferimenti alla sua persona.

Non è ancora chiaro cosa abbia spinto la Power ad inviare questo messaggio. La cantante, dopo diverse stagioni in cui è stata sempre ospite di Mara Venier a Domenica In, ha deciso di diffidare la trasmissione. Ovviamente, l'intera vicenda ha suscitato l'immediata reazione del web, con la clip dell'annuncio della conduttrice che è diventata virale.

“Tranquilla Romina, e tanti auguri di buon compleanno cara” ha chiosato la Venier, apparsa piuttosto stizzita dalla situazione. Per la serie, "C'eravamo tanto amate...".