Le polemiche fanno un gran bene al Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini, finito della bufera per la vicenda relativa a Marco Bellavia, ha fatto segnare una significativa crescita in termini di ascolti nella puntata di lunedì 3 ottobre. Il programma ha registrato una media di 3.313.000 spettatori, pari al 25,1 per cento di share, miglior risultato stagionale dall’inizio del reality.

La puntata era attesa soprattutto per gli sviluppi sulla vicenda riguardante l’abbandono di Marco Bellavia, che aveva lasciato la Casa più spiata d’Italia a causa dei disagi che aveva manifestato, ed in seguito all’atteggiamento degli altri inquilini del bunker di Cinecittà, sotto accusa per aver mostrato poca sensibilità nei confronti del concorrente.

A pagarne le conseguenze Ginevra Lamborghini, espulsa proprio a causa delle parole indirizzate a Bellavia, e Giovanni Ciacci, eliminato al televoto.

Giovanni Ciacci eliminato: tre volti noti esultano

Tantissime le reazioni sulla questione. Alessandro Basciano, ex gieffino e compagno di Sophie Codegoni, si è scagliato contro Ciacci: “L’ultima volta che ho esultato così, l’Italia ha vinto i mondiali! Fuori dalle p***e barbablù!”. Sulla stessa linea Simona Ventura e Tina Cipollari: “Ciacci si è fatto riconoscere” ha scritto Super Simo; “Speravo fosse Ciacci il primo ad essere squalificato. Peccato” ha invece commentato la storica opinionista di Uomini e Donne. Secondo l’esperto di gossip, Amedeo Venza, lo stylist sarebbe detestato da tutti perché cinico e non guarda in faccia a nessuno.

Il commento di Alfonso Signorini

Sulla vicenda, si è espresso anche il padrone di casa Alfonso Signorini: “Stiamo cercando di capire tutti come uscirne da questa orrenda pagina di televisione, perché tale è stata, mi spiace dirlo. Non l’avrei mai voluto dire, ma questa è brutta televisione. Di questo, occorre chiedere scusa. Bisogna avere l’umiltà di chiedere scusa. Questa storia coinvolge Marco Bellavia, coinvolge i concorrenti (contro i quali sono stati presi provvedimenti, ndr) e tutti noi. Questo programma parla di vita, di leggerezza ma anche di dolore”.