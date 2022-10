Sono bastate poche settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, per fare di Sofia Giaele De Donà uno dei personaggi più chiacchierati non solo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma anche del web.

“Sono sposata, ma io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale” ha dichiarato la gieffina. Chi conosce bene la De Donà è Emy Buono, concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, che ha rivelato alcuni dettagli al settimanale Chi.

Ma chi è il marito di Giaele? Si chiama Bradford Beck, è un imprenditore statunitense, ingegnere e amministratore delegato da circa 13 anni di United Aeronautical. “Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro – ha spiegato la Buono -. Un altro punto che non torna è la convivenza dopo il matrimonio: non c’è mai stata. Giaele vive a Milano, il marito a Los Angeles. Quest’estate, ad esempio, Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Pérez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos”.

Emy Buono: "Io e Giaele siamo molto intime..."

Emy Buono spiega anche perché sta raccontando alcuni retroscena della vita della sua amica: “Sono serena nel raccontare la verità, perché Giaele è stata la prima ad aprirsi con i suoi rapporti open. Un esempio? Noi siamo state molto intime, tra noi ogni volta scatta sempre una certa alchimia… Come finirà il matrimonio con Bradford? Non la vedo bene, ci sono troppi punti interrogativi”.

Giaele De Donà, flirt con Flavio Briatore: la rivelazione dell'amica di lei

Miriana Bello, amica d’infanzia della De Donà, fa ulteriori rivelazioni. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile flirt di Giaele con Flavio Briatore (smentito dall’ex di Elisabetta Gregoraci). Cosa c’è di vero? “Il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio, e quello era proprio il suo aereo”.

Un’altra testimonianza importante raccolta da Chi è quella del fratello della gieffina, Matthias De Donà: “Io conosco Bradford, ho vissuto con lui e mia sorella negli Stati Uniti per quattro mesi durante il lockdown. Comunque sì, lui e mia sorella hanno un rapporto aperto. E quindi? Non crediate che ci sia un legame superficiale, il sentimento che li unisce non è in discussione”.