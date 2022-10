Mediaset: ennesimo scandalo al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip in questi giorni sta facendo molto discutere per il caso di Marco Bellavia. Nonostante siano stati eliminati Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, il pubblico italiano vorrebbe vedere fuori altri concorrenti, come ad esempio Gegia e Charlie Gnocchi.

Antonella Fiordelisi è stata una delle poche a sostenere Marco Bellavia, e la ragazza sta ora pensando di vendicarsi attraverso le nomination. Di recente, è stata protagonista suo malgrado di uno spiacevole episodio che non è passato inosservato sul web.

Edoardo Donnamaria: il gesto con Antonella Fiordelisi fa infuriare il web

Si parla di un vero e proprio scandalo. In questi giorni è stata al centro delle polemiche: le telecamere l’hanno ripresa mentre era sotto le coperte con Edoardo Donnamaria. Il ragazzo ha fatto un gesto e così qualcuno è rimasto a bocca aperta. “Si vuole attaccare a lei perché la vede forte nel gioco”; “L’altra sera si è messo le mani dentro le mutande e poi in faccia ad Antonella. Prossimo da eliminare”, ecco cosa si può leggere nei commenti di un video pubblicato sui social. Mentre la ragazza ha gli occhi chiusi, lui le prende il naso con le dita e si avvicina tempestivamente per darle un bacio. Prima di farlo si sarebbe toccato le parti intime. Lei ha reagito con una faccia stupita, e lui ha risposto ironicamente che aveva qualcosa sul viso. Secondo alcuni, Edoardo si sta rivelando una persona molto furba perché si sarebbe avvicinato alla Fiordelisi dato che è la concorrente più forte del momento: “Ora si vuole attaccare a lei perché la vede forte nel gioco… apri gli occhi Antonella” si legge sul web.

Fatto sta che Antonella è una delle poche figure femminili del reality condotto da Alfonso Signorini che ancora godono della benevolenza da parte del pubblico. Forse proprio perché è stata l’unica ad aiutare Marco Bellavia e a dispiacersi realmente per lui.