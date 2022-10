L'uscita di Marco Bellavia dalla Casa del Grande Fratello Vip ha scatenato una vera e propria reazione a catena.

L'ex presentatore di Bim Bum Bam, come è ormai risaputo, ha abbandonato la Casa più spiata d'Italia perché mal sopportato dai suoi stessi coinquilini. Caduto in uno stato di depressione, anziché essere aiutato, è stato emarginato da quasi tutti i concorrenti.

La prima "vittima" di tale comportamento è stata Ginevra Lamborghini per la frase detta nei suoi confronti: "Questo meriterebbe di essere bullizzato". Per lei è arrivata subito la squalifica e la condanna del web.

La seconda "vittima" è stata Giovanni Ciacci, anche lui coinvolto, seppur con responsabilità diverse, nel caso Bellavia. Il costumista ha dovuto abbandonare la Casa perché così hanno deciso i telespettatori con il televoto, chiamati a scegliere tra quattro nomination.

Ed arriviamo alla terza "vittima". Si tratta di Sara Manfuso, modella e giornalista. Un abbandono spontaneo, a differenza delle altre due uscite, ma sempre legato al caso Bellavia.

Già nella scorsa puntata la Manfuso aveva manifestato la volontà di uscire dal bunker di Cinecittà perché troppo scossa per quanto era accaduto Marco. Ieri la decisione definitiva: “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle merde, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”.

La Manfuso ha promesso di mettersi quanto prima in contatto con Bellavia per dargli il suo personale sostegno e salutarlo anche da parte di tutti i concorrenti rimasti in casa.

Sara Manfuso ha 38 anni ed è moglie dell’ex deputato del Pd Andrea Romano. E’ laureata in storia e filosofia. Ma non solo. Come si legge nella sua biografia, è specializzata “in temi sociali e politici che l’hanno resa opinionista su temi di attualità in diversi salotti televisivi”. Lavora come giornalista oltre che opinionista ed è impegnata anche come presidente dell’Associazione per i diritti delle donne #iocosì.