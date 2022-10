Non sembra volersi arrestare il polverone mediatico su Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip. Continua a tenere ancora banco, infatti, la vicenda relativa al prematuro abbandono della Casa più spiata d’Italia da parte Marco Bellavia, dovuto in buona parte anche alle parole e agli aggettivi decisamente offensivi utilizzati nei suoi confronti dai suoi ex coinquilini.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam è tornato a casa, e dopo alcune ore è riapparso più sereno sui social condividendo una Ig stories mentre è in compagnia del figlio Filippo.

I provvedimenti adottati dalla produzione del GF Vip sono noti a tutti: c’è stata l’inevitabile squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto. L’intera vicenda ha suscitato tantissime reazioni anche da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e gieffini di passate edizioni del reality, che hanno condannato con forza quanto accaduto nel bunker di Cinecittà, schierandosi dalla parte di Bellavia.

Luisa, mamma di Ginevra Lamborghini: "Mia figlia messa sul patibolo"

Sulle questione nelle ultime ore è intervenuta anche la signora Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini. “Sono la mamma di Ginevra, e mi sento in dovere di scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda lunedì sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo. E’ stato emarginato dal gruppo e ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al signor Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente. Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma, però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali, gli stessi che si indignano e gridano ‘No al bullismo’. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone, ma per ora vedo solo e soltanto odio e ipocrisia”.

Già nelle ore immediatamente successive alla squalifica della figlia Ginevra, Luisa Peterlongo aveva già commentato indignata su Twitter la scelta del Grande Fratello Vip di squalificare sua figlia. Proprio sotto ad uno dei post del profilo ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini aveva scritto: "Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna". Infine, a chi le chiedeva come stesse Ginevra, ha risposto: "È sconvolta e dispiaciuta".