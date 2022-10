Mediaset: Elenoire Ferruzzi abbandona la casa del Grande Fratello Vip?

Da quando Marco Bellavia ha deciso di abbandonare improvvisamente la Casa più spiata d’Italia, in seguito a disagi personali e all’atteggiamento nei suoi confronti di una parte dei coinquilini, si è sollevato un vero e proprio polverone, sia all’interno del bunker di Cinecittà che fuori.

A causa di questa triste, e per certi aspetti orribile vicenda, durante la puntata del 3 ottobre, gli autori hanno deciso, insieme al conduttore Alfonso Signorini di squalificare Ginevra Lamborghini e di chiedere al pubblico attraverso il televoto flash, chi volesse mantenere dentro la Casa tra Patrizia Rossetti, Giovanni Ciacci, Gegia e Elenoire Ferruzzi. Come sappiamo ad avere la peggio è stato Giovanni Ciacci.

Elenoire Ferruzzi abbandona la Casa?

Archiviato questo burrascoso capitolo, si sperava di poter tornare alla leggerezza del programma, ed invece c’è ancora tensione in Casa. Sembra, infatti, che Elenoire Ferruzzi voglia abbandonare il programma. L’ icona gay più amata dagli utenti di Tik Tok, infatti, ha comunicato ai suoi coinquilini di non voler proseguire la sua avventura. Il motivo è che lei non ne può più di lavarsi e andare in bagno con il microfono, un problema che a tutti è apparso davvero facile da superare. Per questo, gli altri concorrenti le hanno chiesto di rifletterci em intanto, forse la star di Tik Tok ha già cambiato idea.

Davvero un brutto periodo per Alfonso Signorini e la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo lo spiacevole e vergognoso episodio che ha coinvolto alcuni dei vipponi, si sperava di tornare alla normalità. Invece le polemiche e i dissapori non mancano mai. La rivolta web e social sul caso Bellavia è ancora accesa. Gli sponsor che supportano il programma di Alfonso Signorini, attraverso un coro unanime, hanno dichiarato che avrebbero smesso di offrire il loro appoggio al reality show di Canale 5. La polemica ha acceso tutti sui social, perché sia i telespettatori, sia i vip, sia le personalità di spicco del mondo dello spettacolo e della televisione, non hanno visto di buon occhio il comportamento dei concorrenti del programma Mediaset.