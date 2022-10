Ha preso il via ieri, sabato 8 ottobre, la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo storico dancing show di Rai Uno condotto di Milly Carlucci non sembra conoscere i segni del tempo, e anno dopo anno riesce a conquistare il pubblico da casa.

Anche quest’anno, si ripropone la sfida nel prime time del sabato tra Rai Uno e Canale 5. Da una parte Ballando con le Stelle, dall’altra Tu sì que vales: chi si è aggiudicato la sfida relativa agli ascolti dell’8 ottobre? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle-Tu sì que vales: i dati auitel

Il programma di Milly Carlucci, al debutto, è stato visto da 3.476.000 spettatori, con uno share pari al 24,3 per cento. Ma ha dovuto soccombere alla nuova edizione di Tu sì quel vales, talent show con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che ha tenuti incollati alla tv 3.604.000 spettatori, con uno share del 25,9 per cento.

Canale 5, dunque, si aggiudica la sfida con Rai Uno, facendo registrare 128.000 telespettatori in più e con un distacco di 1,6 punti percentuali: un vero e proprio trionfo.

Ma vediamo gli altri dati auditel del prime time di sabato 8 ottobre:

- Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha attirato l’attenzione di 775.000 spettatori con il 4.5%.

- Rai 3: 1492, Alessandro Barbero racconta il ‘1492’ nello Speciale di Rai Cultura interessando 867.000 spettatori. Share del 5.1%.

- Rete 4: Unknow – Senza identità, il film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson ha appassionato 669.000 spettatori. Share 4.1%.

- Italia 1: Bigfoot Junior, il film di Jeremy Degruson e Ben Stassen ha fatto compagnia a 673.000 spettatori con lo 3.9% di share.

- La7: In Onda prima serata, l’approfondimento dei temi del giorno con Concita De Gregorio e David Parenzo ha registrato 467.000 spettatori con il 2.6% di auditel.

- Tv8: Star Trek Beyond, il film del 2016 diretto da Justin Lin con Chris Pine e Zachary Quinto ha tenuto col fiato sospeso 207.000 spettatori. Share del 1.4%.

- Nove: Mafia Connection, il documentario che accende i riflettori sui fenomeni mafiosi, vecchi e nuovi, che tengono sotto scacco il nostro Paese ha attirato l’attenzione di 185.000 spettatori per lo 1.3% di share.