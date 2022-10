Il prossimo 7 novembre sancirà il ritorno in tv di Alba Parietti con il suo nuovo show Non sono una signora, che andrà in onda in prima serata su Rai 2.

Il format è l’adattamento italiano dello show olandese MakeUp Your Mind. Ogni puntata scenderanno in campo cinque personaggi famosi che si presenteranno come drag queen. Nessuno capirà chi si nasconde sotto la parrucca, e durante la prima sfida le drag le drag non potranno parlare, ma solo sfilare sulle note di una canzone che hanno scelto. La conduttrice fornirà alcuni indizi, e i giudici dovranno votare la performance migliore e quella peggiore. Gli indizi corrispondono al brano scelto, al colore e ai suggerimenti della Parietti.

Nella seconda manche, invece, le drag queen rimaste si sfideranno in una battaglia di lip-sync. In seguito, prima di rivelare l’identità, faranno ascoltare la loro voce pronunciando la parola Non sono una signora, il nome del programma. Il vincitore arriverà alla puntata finale e solo allora verrà rivelata l’identità.

Non sono una signora: giuria e concorrenti

La giuria del programma sarà composta da Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Mara Maionchi e Filippo Magnini. Secondo quanto riportato da TVBlog, tra i personaggi che si sfideranno trasformandosi per l’occasione in drag queen ci sono Sergio Muniz, Andreas Muller, Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso e Patrizio Rispo.

Le registrazioni del nuovo show condotto da Alba Parietti si sono tenute in questi giorni nel centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. Il programma andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire da lunedì 7 novembre, e sfiderà nella battaglia dei dati auditel, fino al 5 dicembre, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.