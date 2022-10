Rai: stop Mina Settembre. Nuova serie al posto di Serena Rossi

Ci sono importanti cambi di programmazione per le fiction Rai di ottobre e novembre 2022.

Mina Settembre, con protagonista Serena Rossi, è stato un vero successo. Ben presto però la serie tv saluterà i suoi telespettatori. Stesso discorso per Sopravvissuti, la nuova fiction che vede protagonista Lino Guanciale, che narra la disavventura di sette naufraghi scampati a una tempesta in mare.

Al posto di Mina Settembre arriva Vincenzo Malinconico - avvocato d'insuccesso, con Massimiliano Gallo.

Dopo un esordio non proprio al top, l'ultima puntata di Sopravvissuti, con protagonista Lino Guanciale, è prevista per lunedì 7 novembre in prime time. Gli ascolti non sono stati all'altezza delle aspettative, fermandosi a circa tre milioni di telespettatori al secondo episodio.

Diversa la situazione di Mina Settembre 2 che ha portato alla Rai uno share pari al 30% in prima serata.

Ci sarà una nuova stagione di Mina Settembre? Sembra di sì…

Non si sa ancora se ci sarà o no una nuova stagione per la fiction di Serena Rossi. Dato l’intreccio amoroso con Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, si ipotizza che ci sarà un seguito.

In attesa del finale di stagione arrivano qualche anticipazione sulla puntata del 16 ottobre su Rai 1.

Mina dovrà tornare a Procida e risolvere una complicata situazione che riguarda un personaggio che ha pensato bene di nascondersi nel bed & breakfast in compagnia del figlio.

Claudio manifesterà il desiderio di avere un figlio da Mina. Ciò non farà altro che confonderla ulteriormente. Inoltre, Claudio le proporrà di lasciare tutto e partire con lui in barca, per voltare pagina e ricominciare dall'inizio la loro storia d'amore.

Ancora una volta Mina si troverà a dover scegliere. Domenico ovvero Giuseppe Zeno si avvicina alla psicologa ma si renderà conto di essere ancora legato sentimentalmente a Mina.

Rivelerà questo sentimento?