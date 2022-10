Ballando con le Stelle: Milly Carlucci perde una coppia. Fuori Costamagna?

Primo brutto episodio a Ballando con le Stelle 2022. Il talent show di Milly Carlucci, dopo solo una puntata, riporta già una pessima notizia.

Luisella Costamagna si è infortunata, secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio. Pare che ci sia stato un piccolo incidente per l’ex conduttrice di Agorà in questi giorni e, pertanto, la sua esibizione di sabato 15 ottobre sarebbe a rischio.

In dubbio la presenza della giornalista nella prossima puntata

Sembra proprio che questo infortunio sia abbastanza serio, almeno secondo le poche informazioni che sono trapelate e riportate sul web.

La giornalista lavora in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca. Insieme, nel corso del primo appuntamento, si sono esibiti in un tango. Il debutto è stato buono. I giudici Fabio Canino, Ivan Zazzaroni,​ Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli si sono espressi in maniera positiva.

E mentre Luisella cerca di recuperare, i siti gossip ancora scrivono del battibecco tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia è tornata a punzecchiare Iva nelle scorse ore. Sicuramente nel corso della seconda puntata Milly tenterà il chiarimento.

Per quanto riguarda le condizioni di Costamagna non si hanno notizie. Neanche Pasquale La Rocca ha fornito informazioni sulle condizioni fisiche della sua compagna d’avventura. Da parte di Milly Carlucci nessun annuncio. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire come sta l’ex conduttrice di Agorà.

Una brutta partenza per Milly Carlucci che potrebbe perdere all’inizio della corsa una concorrente.

Gli ascolti sono stati buoni, anche se non hanno raggiunto le aspettative dei vertici Rai, e non hanno avuto lo stesso successo degli altri anni.

Che il nuovo cast non convinca il pubblico a casa?

Vedremo nelle prossime puntate cosa accadrà e se Milly Carlucci sostituirà Luisella Costamagna.