Era il 2007 quando Melita Toniolo, dopo essere stata inviata de Le Iene, entrò nella casa del Grande Fratello insieme a Alessandro Tersigni, oggi meglio conosciuto come Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore.

Quell’edizione fu vinta dall’imprenditore Milo Coretti.

Una volta fuori dalla casa del Grande Fratello, Melita Toniolo si è costruita la sua cerchia di follower ed ha raccolto tanti apprezzamenti. Nel 2015 esce allo scoperto la sua relazione con Andrea Viganò. I due, pur non essendosi mai sposati, hanno un figlio, Daniel, nato nel 2017.

Diverse volte, parlando della sua relazione sentimentale, Melita ha affermato che “sposarci non è tra i nostri progetti. Per noi quello che fa la grande differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà tutta la vita”.

Dopo 7 anni, è finito l’amore tra Melita e Andrea?

Andrea Viganò, comico in arte Pistillo, e Melita Toniolo si sarebbero lasciati. Non ci sono annunci o confessioni da parte dei diretti interessati, ma gli indizi raccolti dalle fan portano a questa conclusione.

In particolare, l’ultima foto dei due insieme risale a un bel po’ di tempo fa. Agli occhi più attenti, infatti, non è sfuggito il fatto che dal profilo Instagram di Melita Toniolo sono scomparse tutte le sue foto con Andrea, mentre sono rimaste quelle del figlio Daniel.

Se davvero questa indiscrezione fosse vera, la cosa produrrebbe un gran dispiacere ai fan di entrambi. Melita era già apprezzata ai tempi del Grande Fratello, quando visse la sua love story con Alessandro Tersigni, oggi famoso e amato attore della serie di Rai 1. I due vissero un breve ma intenso periodo insieme (2007-2009), poi ognuno andò per la propria strada. Oggi Alessandro è felicemente sposato, mentre Melita in questo periodo sembra stia affrontando qualche pena d’amore.