Ballando con le Stelle: polemiche sullo show di Milly Carlucci.

Non è iniziato nel migliore dei modi il dancing show dl sabato sera di Rai 1. Sulle pagine del settimanale Nuovo, una lettrice ha scritto a Maurizio Costanzo, lamentando di vedere nel programma condotto da Milly Carlucci sempre le stesse dinamiche ormai da anni: “Esibizioni spesso discutibili, giudizi velenosi della giuria e battibecchi con i concorrenti” sono state le parole della lettrice, che ha anche accusato la padrona di casa di non essere spontanea, sottolineando però: “Nonostante tutto, devo ammettere che il programma funziona e non annoia mai”.

"Show obsoleto": la risposta di Maurizio Costanzo su Ballando con le Stelle

Non è tardata ad arrivare la risposta di Maurizio Costanzo: “Signora, ha fatto tutto lei: si è posta una domanda e si è anche data la risposta. Nonostante i presunti difetti che lei denuncia, Ballando con le Stelle piace al pubblico, è popolare, funziona”.

Queste le conclusioni di Maurizio, che ha spiegato che anche la ripetitività delle dinamiche, in qualche modo scontate, è un punto di forza della trasmissione. Inoltre ha aggiunto: “Se così non fosse, non si spiegherebbe perché dopo tanti anni lo show continua a registrare ottimi ascolti. Ecco come sceglie il pubblico”.

Maurizio Costanzo ha spiegato che il pubblico televisivo sceglie anche mosso dall’affetto, dalla simpatia e dall’abitudine, non nascondendo che questo accade anche per personaggi divisivi e alquanto chiacchierati come lo sono i giurati di Ballando con le Stelle, ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima è stata per tutta la settimana al centro dell’attenzione mediatica per via della vicenda legata ad Iva Zanicchi. Anche la polemica attira il pubblico, le dispute rendono i reality e i talent avvincenti.