Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori? Ecco la verità.

Nelle scorse ore, Cecila Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso parte a un evento, e per l’occasione hanno posato di fronte a tantissimi fotografi. Un particolare ha attirato l’attenzione dei follower che hanno visto alcuni video condivisi dalla showgirl argentina sui social: una rotondità sospetta all’addome.

Inevitabilmente è esploso il gossip. Il pancino di Cecilia Rodriguez ha suscitato l’interesse della fan che si sono immediatamente chieste se la sorella di Belen fosse incinta. Al momento, non sono arrivate sono conferme né tantomeno smentite da parte dei diretti interessati.

Cecilia Rodriguez: il motivo dell'assenza sui social

Cecilia potrebbe semplicemente avere un po’ di gonfiore addominale. Impossibile, però, non notare la rotondità sospetta. Inoltre, la stessa sorella di Belen Rodriguez si è presa una piccola pausa dai social network per concentrarsi su se stessa. La sua assenza su Instagram ha portato a pensare che si stesse prendendo del tempo per godersi serenamente i primi momenti di una presunta gravidanza.

Cecilia Rodriguez, in seguito, ha scritto alle sue follower dichiarando di essere stata poco bene a causa di alcune vicissitudini relative al suo stato di salute. La modella argentina ha raccontato di essere stata costretta anche ad annullare importanti impegni lavorativi per restare a letto, a riposo. Ma questo annuncio non ha fatto altro che alimentare ancora di più i sospetti su una presunta gravidanza.

Più volte in passato, Cecilia ha affermato di voler diventare mamma e di voler avere un figlio con Ignazio Moser, con cui ha iniziato una relazione nella Casa del Grande Fratello Vip.

Rodriguez e Moser fanno coppia fissa ormai da anni, e l’arrivo di un bebè non farebbe altro che rafforzare la loro unione, che appare già decisamente solida.