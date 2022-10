Il 2022 è di fatto l’anno che sancito la fine di matrimoni e relazioni amorose. Basti pensare a Ilary Blasi e Francesco Totti; a Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini; ad Anna Tatangelo e Livio Cori; ad Arisa e Vito Coppola; a Shakira e Gerard Piqué; a Francesca Neri e Claudio Amendola; a Valentina Ferragni e Luca Vezil.

Ma l’onda non sembra volersi arrestare. Nelle ultime ore sono finiti al centro del gossip Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Quest’ultimo, rispondendo su Instagram alle domande dei fan che si chiedevano se la storia d’amore con l’ex gieffino e conduttore televisivo fosse finita o meno, ha preferito glissare sull’argomento.

Tommaso Stanzani risponde alle domande dei fan

“E’ un periodo in cui mi girano tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti: questa settimana mi trovo a Genova. Non posso ancora parlarne, ma è molto bello e devo stare molto concentrato”.

In realtà, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi una risposta l’ha fornita: se la relazione con Tommaso Zorzi procedesse senza intoppi, si sarebbe potuto limitare a dire che “va tutto bene” o che la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele. Ed invece, forse perché le cose non stanno così, ha preferito ribadire che non gli piace parlare della sua vita privata, evitando di fatto di parlare dell’argomento.

Gli ultimi post in cui i due Tommaso appaiono su Instagram risale allo scorso giugno. Da allora non si sono mai più palesati insieme sui social. Sarà perché sono entrambi presi dai rispettivi impegni professionali, o sotto c’è dell’altro?