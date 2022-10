Ballando con le Stelle: polemiche su Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli.

Dopo Marta Flavi e Simone Arena, nessun eliminato alla terza puntata di Ballando con le Stelle. Una scelta fortemente voluta da Milly Carlucci, che in seguito all’infortunio di Luisella Costamagna e gli acciacchi di altri concorrenti, ha preferito prolungare la gara senza far fuori nessuno.

Grazie ai voti di giuria, tesoretti e social, sono state elette le tre coppie che la prossima settimana partiranno con un bonus di dieci punti. Si tratta di Rosanna Banfi e Simone Casula, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia.

La classifica data dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 48 punti ed è stato assegnato a Paola Barale. Giudizio non confermato dal popolo, con Rossella Erra che ha deciso di assegnarlo a Dario Cassini.

Tra i protagonisti della terza puntata di Ballando con le Stelle c’è anche Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Il cuoco si è lamentato per il fatto di essere continuamente giudicato per la sua vita privata e ha avuto anche una discussione con la sua ballerina Anastasia Kuzmina.

Fabio Canino e Sara Di Vaira contro Lorenzo Biagiarelli

Uno sfogo che ha infastidito alcuni giurati, tra cui Fabio Canino e Sara Di Vaira, ex ballerina del programma: “Tu vuoi essere trattato come gli altri, ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri. In questa clip ho sentito ‘io, io, io, è colpa di Anastasia’. Vederla che non sorride, lasciata alla fine del ballo senza nemmeno farle fare l’inchino… Ballando non è fatto di ‘io, è fatto di ‘noi’”.

L’uscita di Lorenzo Biagiarelli non è piaciuta neppure al pubblico, che sui social network ha commentato negativamente il suo comportamento, chiedendogli di essere più umile e ad avere più rispetto per Anastasia Kuzmina.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli: “Sono tra 12 fuochi diversi. Credo, per una volta, che la ragione sia nel mezzo. Quello che ha detto suggerisce qualcosa. Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni, è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Ma ha anche un suo lavoro e credo sia molto antipatico che si parli sempre e solo di ‘sei il fidanzato di’. Lui balla e vuole essere giudicato per quello, e soprattutto ha una sua identità e vuole che lo si ricordi”.