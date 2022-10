Il programma televisivo Emigratis, realizzato dai comici Pio e Amedeo, è arrivato alla fine.

I vertici Mediaset hanno deciso di chiudere dopo la quarta puntata Emigratis.

La decisone di Pier Silvio Berlusconi è stata conseguenziale allo scarso share raggiunto nelle quattro puntate. Infatti Emigratis ha registrato un numero di telespettatori basso rispetto alla concorrenza.

Il duro verdetto ha declamato la superiorità delle repliche de Il Commissario Montalbano, con il 18,79% di share, contro il 13,11% riscosso da Emigratis, . L’episodio tratto dal romanzo di Andrea Camilleri ha incollato, mercoldedì scorso, davanti allo schermo un pubblico di 3 milioni 449 mila telespettatori. Un numero in netta superiorità rispetto a quello del programma comico seguito da 1 milione 691 mila persone. L’andamento delle varie serate si è sempre mantenuto su questi valori, per cui i vertici Mediaset hanno deciso di chiudere con la puntata andata in onda mercoledì 19 ottobre.

Probabile che venga riproposto lo show 'Felicissima sera'

Discorso diverso per lo show Felicissima Sera che l’anno scorso riscontrò un grande successo, di conseguenza Mediaset sta considerando una possibile operazione di reinsediamento del programma tv.

E’ molo probabile, infatti, che nel 2023 riparta la seconda stagione dello show firmato Pio e Amedeo, a dimostrazione della loro capacità di intrattenimento.

Dopo un’attenta analisi da parte dei vertici Mediaset, è emerso che la comicità di Pio e Amedeo è apprezzata da tutti. Appare evidente, dunque, che è stato il format a non essere gradito. Il programma comico Emigratis racconta, mediante la figura del narratore Francesco Pannofino, le picaresche avventure dei due comici.

Questi sono continuamente in viaggio e durante le loro vacanze assumono comportamenti tra i più divertenti e disparati. Peculiarità del programma è l’approccio parodico che i due viaggiatori esibiscono nei confronti dei VIP che incontrano durante le loro comiche spedizioni. Il loro scopo è raccogliere quanti più soldi ai nomi illustri e famosi. Forse questa dinamica ha stancato i telespettatori, che in questa nuova edizione hanno preferito guardare le repliche di una serie già andata in onda sulla Rai, piuttosto che le avventure dei due comici.