Inaspettata rivelazione di un concorrente del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese, a colloquio con Alberto De Pisis, ha svelato al coinquilino il suo pensiero su Edoardo Donnamaria, con il quale i rapporti non sembrano essere particolarmente idilliaci.

Antonino Spinalbese su Edoardo Donnamaria: "Gli piaccioni gli uomini"

“Sai cosa penso di lui? All’inizio si è presentato qui con quelle ciabattine tutte rosa, con il jeans aderente, la magliettina bianca attillata e stava sempre con te. Io dentro di me… Ok che l’orientamento non ce l’hai scritto in fronte, ma ci sono cose che uno può notare. Tipo certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qui mi hanno dato da pensare. Cioè mi sono detto ‘ok a lui piacciono gli uomini’. E non tanto per le ciabatte rosa che aveva sempre. Sono state una serie di cose messe insieme. In primis i modi che aveva nei tuoi confronti. Diciamo che i comportamenti con te erano particolari. Cioè, non voglio dire che uno che si mette le ciabatte rosa è gay, assolutamente non sto dicendo questo. Però le ciabatte rosa, il pantalone tanto attillato, la magliettina aderente. E poi dai, stava sempre sopra di te, poi ti baciava, ti massaggiava, ti carezzava. Dentro di me ho fatto uno più uno, ma senza malignare. Si tratta di un pensiero tutto qui. Però poi invece, ha smesso di mettere le ciabatte rosa e non ti sta salendo addosso come prima. Magari dato da quel video che hanno fatto vedere. Lui è entrato in una maniera e adesso è un’altra persona. Ti ha più baciato come prima o massaggiato in quella maniera? Diciamo che è molto diverso dall’inizio”.

Ricordiamo a chi legge, che Edoardo Donnamaria ha intrapreso una relazione amorosa all’interno della Casa con Antonella Fiordelisi. Con quest’ultima, nelle ultime ore, c’è stata un’accesa discussione perché l’influencer campana imputava ad Edoardo di aver dato “troppa confidenza” ad Alberto De Pisis, scatenando la gelosia di quest’ultimo.

Staremo a vedere se l’argomento verrà trattato nel corso della puntata di questa sera, lunedì 24 ottobre, da Alfonso Signorini e dalle sue opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.