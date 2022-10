Grande Fratello Vip: Alberto De Pisis geloso di Edoardo Donnamaria. Caos nella notte.

Notte di passione e caos nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonista Alberto De Pisis, sempre più invaghito di Edoardo Donnamaria, che ha però iniziato una relazione con Antonella Fiordelisi. Un triangolo amoroso che ha scatenato maretta e polemiche in Casa.

Alberto De Pisis, scenata di gelosia ad Edoardo Donnamaria

Tutto è iniziato quando Edoardo ha chiesto ad Elenoire il permesso di dormire con Antonella, con la Ferruzzi che ha acconsentito a cedergli il posto. De Pisis non ha reagito affatto bene alla vista di Donnamaria nel letto con l’influencer campana, proprio nella stessa stanza in cui dorme anche lui. Quando Donnamaria ha risposto seccato dicendo che se ha voglia di dormire lì, dorme lì, Alberto ha cominciato a lanciare accuse: “Hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così”.

Il confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo

Dopo il battibecco, Antonella e Edoardo sono usciti dalla stanza per parlare di quanto appena successo. La Fiordelisi lo ha accusato di aver dato troppa confidenza ad Alberto: “Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te! Arrivaci, non sei stupido. Visto che avete un bellissimo rapporto di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa. Fatti un esame di coscienza”.

Edoardo sente di non avere colpe, e ha raccontato ad Antonella che pur avendo molti amici gay questa è la prima volta in cui qualcuno fraintende il suo comportamento. “Perdonami, visto che uno su cento che ne ho conosciuti lo ha pensato, significa che ha visto male lui, no?”. Ma la Fiordelisi ha insistito: “Non si deve dare troppa confidenza a una persona a cui piaci perché la fai stare male”.

Dopo le parole di Antonella, Edoardo si è trincerato dietro un silenzio tombale. Come andrà a finire?