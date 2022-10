Stanno suscitando scalpore le rivelazioni di Antonella Fiordelisi. L’influencer campana ed ex tentatrice di Temptation Island è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip per via della relazione intrapresa tra le mura della Casa con Edoardo Donnamaria.

"Mi ha chiesto di fare una cosa a tre": la rivelazione di Antonella Fiordelisi su un ex gieffino

Ed è proprio con quest’ultimo che la Fiordelisi si è lasciata andare ad alcune “scottanti” confidenze su uno dei vipponi più discussi della passata edizione, Alex Belli: “Sì sì, è un mio amico. E’ bellissimo” ha commentato Antonella, per poi aggiungere: “Mi ha proposto di fare una cosa a tre, ma gli ho detto di no”.

Ovviamente, Donnamaria ne ha approfittato per chiedere maggiori chiarimenti al riguardo: “Con chi? Con Dayane (Mello, ndr)? Come si chiama? E’ vero o è una c***ata?”. “E’ vero, non ho problemi a dirlo” ha risposto Antonella, che ha precisato: “Con Delia (Duran, ndr)! Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi e divertenti. Loro hanno un amore libero. Gli ho detto ‘non sono mai stata con una donna. Quando succederà vi farò sapere. Se mi verrà mai la voglia”. “Fammi sapere a me, scusa – ha ironizzato Donnamaria -. Poi ovviamente io ti dirò di no”.

Il flirt con Massimo Giletti

Nel corso di questa settimana, Antonella Fiordelisi è finita al centro del gossip per alcuni scatti pubblicato dal settimanale Chi in cui era in compagnia di Massimo Giletti. La rivista diretta da Alfonso Signorini dà per certa una frequentazione tra la gieffina e il conduttore di Non è l’Arena, ma la loro fugace storia sarebbe giunta al capolinea la scorsa estate, poco prima dell’ingresso della Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip.